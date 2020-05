Da Amag Ambiente: a partire da lunedì 18 maggio riaprono tutti i Centri di Raccolta differenziata

Amag Ambiente comunica ai cittadini del Comune di Alessandria e dei Comuni del Consorzio di Bacino Alessandrino serviti dall’Azienda che a partire da lunedì 18 maggio riapriranno tutti i Centri di Raccolta differenziata (viale T. Michel e via IV Martiri in città, Felizzano, Frugarolo e Sezzadio) secondo gli orari e le modalità di conferimento attualmente in vigore.

Si raccomanda il rispetto delle distanze interpersonali tra utenti e addetti ai centri di raccolta e tra gli utenti eventualmente in attesa e l’utilizzo delle mascherine e dei guanti.

Amag Ambiente invita la comunità alessandrina a collaborare per non abbandonare rifiuti di ogni tipo fuori dai cassonetti per la raccolta o nel territorio. È gradita la segnalazione di criticità o abbandoni tramite il nostro Call Center o scrivendo a info@amagambiente.it

Sarà nostra cura porre soluzione: eventuali violazioni saranno segnalate al Servizio di Vigilanza Ambientale che agirà di conseguenza e nel rispetto delle norme vigenti.

Proseguono intanto le attività di lavaggio strade, portici, piazze e arredi urbani in città e nei sobborghi, con l’impiego di autobotti e lance ad acqua compressa.

Anche i servizi di raccolta del verde nei sobborghi e di ritiro a domicilio degli ingombranti procedono a pieno ritmo.

Per qualsiasi informazione o dubbio i cittadini possono comunque interagire con l’Azienda attraverso il Call Center allo 0131 223215 o al numero verde 800 296 096 (solo da rete fissa), tramite il portale www.amagambiente.it o scrivendo a info@amagambiente.it.

Per informazioni:

Ufficio Comunicazione Amag Ambiente

Tel. 0131 223215

E-mail: comunicazione@amagambiente.it