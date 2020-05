Da Solvay Spinetta Marengo: siglato innovativo accordo per affrontare la Fase2

Protocollo condiviso per garantire la prosecuzione delle attività produttive, essenziali nell’emergenza sanitaria, nella massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Oltre ad una apposita copertura assicurativa, colonnine di ricarica elettrica fruibili gratuitamente per i lavoratori che devono recarsi al lavoro, una bacheca digitale per la comunicazione interna e assemblee sindacali in collegamento audio-video per garantire la sicurezza. Operativo un Comitato, che comunica anche con WhatsApp, per assicurare l’applicazione del Protocollo, raccogliere le istanze dei dipendenti e promuovere momenti di informazione.

La Direzione e la Rappresentanza Sindacale Unitaria dello Stabilimento di Spinetta Marengo hanno siglato lo scorso 7 maggio un importante accordo per l’applicazione di un Protocollo Aziendale che regolamenta le misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

L’Accordo risulta particolarmente essenziale per affrontare una fase in cui, alla necessità di non abbassare la guardia nella tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori, si unisce quella di mantenere la piena attività produttiva adottando iniziative organizzative per migliorare la competitività dell’azienda nell’incerta situazione economica del Paese.

Sin dall’inizio dell’epidemia, allo stabilimento di Spinetta Marengo sono state applicate le linee guida normative governative, implementando e, in alcuni casi, anticipando le misure di sicurezza per garantire l’esercizio dell’attività lavorativa nella massima tutela della salute delle persone.

In particolare, dal 14 marzo, data della firma del Protocollo di Intesa tra il Governo e le Parti Sociali, è stato costituito a Spinetta Marengo il Comitato Covid-19, formato dalla Funzione Risorse Umane, la Rappresentanza Sindacale Unitaria e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Salute e Ambiente e con la collaborazione del Coordinatore Sanitario del Gruppo Solvay in Italia e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Il Comitato, nel corso di tutta la Fase1 dell’emergenza sanitaria, si è assiduamente riunito per assicurare la rigorosa applicazione e la verifica del rispetto del Protocollo e tutelare la salute e la sicurezza di tutte le persone operanti nel sito di Spinetta Marengo.

Come ulteriore segno di responsabilità e attenzione alle persone, Solvay ha acceso una copertura assicurativa per tutti i lavoratori che dovessero sviluppare la patologia da SARS-CoV-2 (Covid-19).

A Spinetta Marengo, gli impianti non hanno mai sospeso la produzione, come previsto dal DPCM del 23 marzo, soprattutto perché alcune attività produttive di Spinetta Marengo rientrano tra quelle essenziali per affrontare l’emergenza sanitaria.

A Spinetta Marengo, tra l’altro, viene infatti prodotta la resina utilizzata nelle mascherine medicali ad alte prestazioni, l’olio lubrificante per dispositivi medici per la somministrazione di ossigeno e un polimero utilizzato per i sistemi di somministrazione dei farmaci come ad esempio i cerotti a lento rilascio.

L’accordo siglato per affrontare la Fase2 riafferma l’importanza di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori attraverso l’applicazione e l’implementazione dei Protocolli e individua procedure innovative anche rispetto a quanto previsto dal Protocollo firmato dal Governo e più consone alla gestione delle attività lavorative in questo contesto così particolare.

Ad esempio, per assicurare l’esercizio del diritto di assemblea sindacale, limitato dalle misure restrittive che vietano gli assembramenti, a Spinetta Marengo le assemblee saranno gestite in modalità remota, attraverso un collegamento audio-video messo a disposizione dall’Azienda, in modo che sia offerta la possibilità di partecipare anche ai lavoratori in smart working.

Verrà realizzata anche una “bacheca digitale sindacale” sulla piattaforma Google+ e accessibile esclusivamente a tutti i dipendenti Solvay dello stabilimento di Spinetta Marengo, per la diffusione di comunicazioni di interesse sindacale, del lavoro, di sicurezza, igiene ed ambiente.

Per andare incontro alle richieste di svolgere in sicurezza il tragitto casa lavoro in una situazione in cui l’utilizzo della propria auto è una scelta obbligata, saranno fruibili gratuitamente ai lavoratori di Spinetta Marengo le colonnine di ricarica elettrica presenti in stabilimento.

In questa Fase2 il Comitato Covid di Spinetta Marengo – che per facilitare e velocizzare lo scambio di comunicazioni tra i membri utilizza un apposito Gruppo WhatsApp – continuerà la propria attività per verificare e implementare l’applicazione del Protocollo per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 ma anche per raccogliere e condividere le istanze dei dipendenti Solvay del sito di Spinetta Marengo e promuovere momenti di informazione e formazione seguendo l’evoluzione degli studi in materia sanitaria e le indicazioni delle autorità competenti.