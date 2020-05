Si è tolto la vita in carcere il quarantottenne arrestato venerdì ad Asti per la spaccata in un negozio di telefonia

Asti – Si è tolto la vita in carcere l’uomo di 48 anni, pregiudicato, che nella notte fra venerdì 8 e sabato 9 maggio era stato arrestato ad Asti, in corso Alfieri, dopo aver fatto una “spaccata” in un negozio di telefonia mobile.

La Volante era intervenuta dopo l’allarme, aveva notato i segni dell’intrusione e aveva trovato l’uomo nascosto in bagno. Arresto per flagranza di reato, era stato trasferito, intorno alle 13 di sabato, nel carcere di Quarto in attesa dell’udienza di convalida.

Che non è mai arrivata perchè l’uomo, nella notte tra sabato e domenica, si è tolto la vita nella sua cella.