Agricoltore di San Giorgio Monferrato si toglie la vita nel fienile

San Giorgio Monferrato – È riconducibile, presumibilmente, a motivazioni di tipo economico il gesto estremo di un agricoltore di 45 anni di San Giorgio Monferrato, A.G., trovato privo di vita giovedì mattina dalla compagna nel fienile dietro alla loro abitazione.

L’uomo, che lavorava per conto terzi, si era legato un sacchetto intorno al collo, morendo poi per soffocamento.

A.G. mancava dalla mattina del giorno prima, mercoledì, dopo che alla compagna aveva detto che usciva per andare al lavoro nei campi.

Passata l’intera giornata senza averlo più né visto né sentito la donna, preoccupata, aveva dato l’allarme avvisando i Carabinieri di Casale, diretti da Christian Tapparo, che avevano subito avviato le ricerche che si sono poi, tragicamente, concluse giovedì mattina con la scoperta del cadavere nel fienile.

Sono ancora in corso accertamenti da parte dei militari monferrini ma sembra che l’uomo, oltre ad avere problemi economici, soffrisse anche di depressione.

Il magistrato ha concesso il nulla osta per i funerali.