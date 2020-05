Controversia in Amag sulla questione dello slittamento delle rate all’Ipab “Ottolenghi” di Acqui Terme

Acqui Terme – Il debito era corposo, 22.500 euro. Ma la maggior parte della cifra è stata pagata. Parliamo del Ipab “Ottolenghi”, la casa di riposo di Acqui Terme e della situazione che si è creata nei confronti di Amag Reti Idriche ossia la sospensione del pagamento rateale di 2500 euro al mese, un somma che doveva coprire, a rate, un insoluto.

Tramite scambio di mail tra i legali delle due parti, Davide Prusso per Ipab Ottolenghi, e lo studio legale Vernetti e Contiero di Novi per Amag, quest’ultimo aveva scritto al collega che le rate sarebbero state sospese per aprile e maggio, e i pagamenti sarebbero ripresi a giugno.

La ragione è la nota situazione di emergenza “creatasi in seguito alla pandemia e che vede estremamente gravoso provvedere al puntuale pagamento delle restanti rate” come aveva scritto in una lettera l’allora presidente della struttura acquese, Roberto Carozzi.

Carozzi, infatti, chiedeva la sospensione delle rate e in un secondo documento, una lettera su carta intestata dell’Ipab, datato 8 maggio e con la richiesta di sospendere le rate almeno fino a settembre, con la firma in calce di Paolo Arrobbio, presidente Amag, si leggeva: “Si accoglie la richiesta di sospensione”.

La richiesta in questione era riferita a uno slittamento di sei mesi delle rate “per le spese sostenute con l’acquisto di dispositivi di protezione e altro dovuto all’emergenza della pandemia”.

Ma un’ultima mail, lapidaria, arrivata alla struttura acquese riportava la frase: “Non autorizzato da A.d.”, ossia l’amministratore delegato Amag, Adelio Ferrari.

Insomma sospensione sì o sospensione no?

Si tratta di capire, a questo punto, quale delle due decisioni sarà definitiva tenuto conto che il 13 marzo marzo, in piena emergenza Coronavirus, proprio in un comunicato Amag si leggeva: “In un momento di emergenza, il Gruppo Amag ritiene doveroso dare concretamente il proprio contributo, a sostegno soprattutto di chi più si trova in difficoltà, nell’ottica di quella responsabilità sociale che da sempre ne contraddistingue le attività”.

Allora il gruppo aveva deciso di sospendere i distacchi per morosità di elettricità, gas e acqua, ma fino al 3 aprile. “Le società del gruppo Amag – si leggeva nella nota – in piena sintonia con la proprietà, hanno immediatamente recepito le disposizioni di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), provvedendo alla sospensione dei distacchi per morosità”.

Una situazione intricata, insomma, tenendo anche conto che Acqui Terme è socia in Amag proprio come Alessandria, per cui un aiuto anche nei confronti dell’Ipab “Ottolenghi” non sembra un’ipotesi così strampalata.