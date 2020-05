Archiviate le accuse a carico dei tre motociclisti per la morte di Carlo Cazzola, il centauro che perse la vita sulle colline dell’Astigiano e fu abbandonato dai compagni

Alessandria – Ad un anno dall’apertura dell’indagine, è arrivata la notizia dell’archiviazione del gip di Alessandria sul caso di Carlo Cazzola, 65 anni, residente a Bistagno, nell’Acquese, ma molto conosciuto anche nell’Astigiano perché girava con un gruppo di appassionati centauri che vivevano, appunto, ad Asti.

E proprio insieme a loro, nel febbraio dell’anno scorso, Cazzola era andato, ovviamente in moto, ad un pranzo in un ristorante vicino alla strada per Rocchetta Palafea, sulle colline dell’Astigiano, dove avvenne lo scontro frontale contro un’auto condotta da una donna con la figlia a fianco.

Un scontro violentissimo che costò la vita a Cazzola, deceduto sul colpo.

Ma è ciò che successe immediatamente dopo ad aver trovato posto sulle cronache dei giornali, perché i motociclisti che erano con lui, dopo aver constatato che l’uomo era tragicamente deceduto e dopo aver chiesto l’aiuto dei soccorsi, si erano dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e dell’ambulanza.

Da qui era scaturita l’accusa di omissione di soccorso cui si era aggiunta anche quella più grave di omicidio stradale in quanto gli inquirenti ipotizzarono che l’incidente fosse maturato nel corso di una “gara di sorpassi” sulla strada piena di curve.

Un anno di indagini serrate, con l’audizione di tutti i testimoni e l’acquisizione di tutti i cellulari che avevano contribuito a ricostruire la lista delle persone presenti al momento dell’impatto.

Sono state visionate anche le foto scattate poco prima dello schianto e anche un video che ha ripreso il gruppo in viaggio. Degli iniziali otto indagati, ne erano rimasti solo tre al vaglio del Gip di Alessandria.

Difesi dagli avvocati Masoero e Invernizzi, hanno sempre respinto le accuse rivolte. Avvocati e imputati hanno sempre detto che non sussisteva il reato di omissione di soccorso perché la chiamata al 118 fu fatta immediatamente dopo l’incidente e hanno anche respinto l’accusa di omicidio stradale negando il fatto di aver tenuto condotte pericolose durante la guida.

All’inizio è caduta la prima accusa perché la chiamata è stata confermata e poi anche quella di omicidio stradale perché non è emerso da nulla che stessero facendo la gara di sorpassi. Dunque sono state archiviate tutte e tre le posizioni degli amici indagati.

Resta, comunque, da chiedersi il perché di un comportamento che apparve alquanto strano e inspiegabile e cioè l’andarsene tutti con l’amico motociclista morto sulla strada.

Gli indagati lo avrebbero giustificato come una sorta di atto di isteria collettiva dettata dallo choc dell’accaduto.