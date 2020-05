Coronavirus, lunedì riapre Bulgari a Valenza: mascherine, turni, febbre rilevata all’ingresso per i quasi ottocento dipendenti

Valenza – Da lunedì anche Bulgari riparte. La grande azienda sita in zona Pellizzari, poco fuori Valenza, ricomincerà dopo due mesi di chiusura forzata e per i quasi ottocento dipendenti le misure di sicurezza sono state messe a punto, aggiungendo qualcosa. Mascherine, distanziamento sociale, turni di lavoro per evitare assembramenti, controllo della temperatura all’entrata, pannelli di plexiglas agli ingressi.

Regole che saranno seguite anche in altre aziende orafe, che hanno riaperto i battenti con ingressi graduali, anteponendo la salute dei lavoratori alle esigenze di profitto, che pure sono importanti dopo il lungo stop.

Il distretto orafo prima del Covid aveva un segno positivo nelle esportazioni e da lì bisognerà ripartire come affermato anche da Alessia Crivelli, presidente della Fondazione Mani Intelligenti.

“Non si potrà più viaggiare come prima e la nostra arte non si può apprendere online, ma impareremo a usare la digitalizzazione per comunicare, promuovere la nostra produzione e lo insegneremo alle giovani leve per affrontare il futuro. Lo stop obbligato ci ha dato l’opportunità di organizzarci meglio. Un gioiello non sarà solo un investimento, bensì qualcosa da tenere sempre con sé, solido e indistruttibile come le nostre radici”.

Come sarà però il futuro del distretto valenzano? “Abbiamo ordinativi pregressi anche se non sappiamo cosa ci riserveranno i prossimi mesi. Abbiamo però la certezza dai mercati internazionali, dove abbiamo quote di esportazione del 60/65% che ci sarà la tendenza a regalarsi qualcosa di bello dopo il periodo della pandemia” ha fatto sapere Francesco Barberis, presidente marketing Aov.

Insomma l’ottimismo è d’obbligo e su questo concordano pure i sindacati che hanno, comunque, voluto sottolineare la loro preoccupazione per quel centinaio di aziende senza rappresentanze sindacali.