Da Città di Alessandria: provvedimenti viabili per Teleriscaldamento

Dal 18 maggio al 3 giugno 2020 lavori stradali di scavo inerenti il progetto di “Realizzazione rete dell’impianto di teleriscaldamento cittadino di Alessandria al rione “EuroPista” (via Don Canestri). Per consentire lo svolgimento dei lavori stradali di scavo per la posa dei tubi di realizzazione della rete dell’impianto di teleriscaldamento cittadino al rione Euro Pista, in Via Don Canestri, sarà istituito il divieto di fermata con rimozione forzata e di transito in Via Don Canestri , nel tratto compreso tra via Alberini e via De Gasperi, dalle 8:30 del 18 maggio 2020 alle ore 20:00 del 3 giugno 2020 e comunque fino al termine dei lavori.