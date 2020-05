Da CRI Cassine: domenica ad Alessandria in Corso Acqui si terrà un Pubblico prelievo di sangue

Il prelievo sarà realizzato dall’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo per il tramite della Croce Rossa di Cassine (in collaborazione coi colleghi della CRI di Alessandria), unico Ente in Provincia autorizzato ad effettuare questo tipo di attività itinerante che, con la propria autoemoteca, sta raggiungendo diverse località al fine di permettere agli Ospedali della Provincia di avere una adeguata scorta, proprio in questo periodo di emergenza offrendo una possibilità in più ai donatori giacché non si devono recare in ospedale per donare. Ve ne sarà un altro 2 giugno. in zona Piazza Libertà-Via dei Martiri.

Tutti i nostri eventi sono pubblicizzati su: facebook.com/crocerossacassine e su cricassine.com

Evento di Alessandria Quartiere Cristo: https://www.facebook.com/events/321502692164534/