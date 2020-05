Da Lega Salvini Piemonte: solidarietà al Governatore Cirio

“Esprimo piena solidarietà al Presidente Cirio che ha aperto una busta con all’interno scritto Antrace. Confido che sia solamente un vigliacco tentativo di intimidazione e auspico che le indagini si svolgano rapidamente. In un momento in cui la Regione sta varando un piano da 808 milioni per rilanciare l’economia anticipando la Cid, istituendo il Bonus Piemonte per le aziende, azzerando gli oneri di urbanizzazione e molte altre misure, questo atto non fa che colpire tutta la Regione, andando ad intralciare l’attività in una fase delicatissima”.

Così il deputato cuneese della Lega, Flavio Gastaldi.