Maltempo in provincia di Alessandria, vari interventi dei Vigili del Fuoco: particolarmente colpiti l’acquese, il valenzano e il casalese

Alessandria – Sono stati almeno una ventina gli interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Alessandria per l’ondata di maltempo, breve ma intensa, che si è abbattuta ieri sera sul territorio. Le zone più colpite sono state l’acquese, l’alessandrino, il valenzano e il casalese. Le operazioni di soccorso da parte dei pompieri, iniziate ieri in tarda serata, si sono esaurite questa mattina. Nel corso della notte le principali attività hanno riguardato alberi caduti sulle strade, cavi elettrici in fiamme e allagamenti.

In particolare nell’acquese si sono registrate delle grandinate e sul posto ha operato anche la Protezione Civile di Alessandria. Allagamenti ad Acqui che non hanno per fortuna creato danni significativi, oltre a un ramo pericolante e al danneggiamento della centralina Enel sul Monte Stregone.

Allagamenti e alberi pericolanti anche nel Comune di Valenza e a Bosco Marengo.