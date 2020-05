Quarto tentativo di vendita per l’ex stazione di Ovada, storicamente importante ma ormai in totale stato di degrado

Ovada – A Ovada si cerca ancora un acquirente per l’ex stazione di piazza Castello. Il Comune non farà nessun bando d’asta pubblica ma cercherà di muoversi attraverso trattative private, come consente di fare la legge dopo i vari tentativi precedenti. Il ribasso potrà arrivare al 30% del valore dell’immobile, che al piano superiore ha una destinazione residenziale e commerciale al piano terra.

Un edificio che rappresenta un pezzo di storia, quello dell’ex stazione, costruita a fine Ottocento e fino al secondo dopoguerra stazione dei treni della linea ferroviaria per Novi, quella che era chiamata la “littorina”, poi smantellata. Insomma, il valore storico è notevole per la città e non solo, visto che era il capolinea per tutti coloro che arrivavano a Ovada dai paesi limitrofi.

Ma nessuno, finora, si è fatto avanti per acquistarla: tre aste erano state indette fra il 2017 e il 2019 ma si erano risolte in un nulla di fatto causato, quasi certamente, dal prezzo richiesto dal Comune e dalle spese necessarie per la ristrutturazione, non indifferenti.

Ora l’ennesimo tentativo. Sarà pubblicato un bando per raccogliere le manifestazioni di interesse e, se arriveranno proposte, il Comune a quel punto procederà trattando con il privato con la possibilità di scendere fino al 30% in meno dei 290 mila euro stimati. Nessuna busta segreta e, si spera, tempi più rapidi in caso di offerte.