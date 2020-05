Scontro tra un mezzo pesante e un furgone: chiusa la provinciale 30 tra Acqui Terme e Cassine

Cassine – Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri sono intervenuti, stamane, intorno alle sette e mezza, per un incidente lungo la provinciale 30 tra Acqui e Cassine, davanti al magazzino edile “La Margherita”. Lo scontro è avvenuto tra un mezzo pesante e un furgone.

Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso. Si consiglia di passare da Sezzadio per raggiungere Alessandria e viceversa. La provinciale infatti risulta anche allagata per l’ondata di maltempo di ieri.