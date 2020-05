Si ferma l’ex Ilva di Novi, attivi solo i reparti di finitura e spedizione

Novi Ligure – Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i lavoratori dell’ex Ilva. Proprio nel momento in cui si programmava a livello nazionale la ripartenza dell’industria con l’allentamento del lockdown, nella tarda serata di ieri, 14 maggio, da Taranto, è arrivato l’ordine di porre gli impianti di Novi Ligure e di Genova in standby.

Da oggi, 15 maggio, dunque funzioneranno solamente i reparti di finitura e spedizione, fino ad esaurimento delle scorte in attesa di altre indicazioni.

Da lunedì 18 maggio, invece, qualora fosse confermata la volontà di ArcelorMittal di fermare la produzione, funzionerebbe al massimo il 10% dello stabilimento di Novi Ligure, quindi solo il minimo operativo per non compromettere gli impianti in termini di manutenzione.

Stessa situazione a Genova Cornigliano.

Alla base del blocco ci sarebbero, secondo quanto annunciato da ArcelorMittal, una serie di ordinazioni annullate da parte di alcuni importanti clienti.

Da parte dei sindacati si preannuncia battaglia. Si profilerebbe, infatti, l’ipotesi di un’eventuale azione legale da intraprendere nei confronti della proprietà franco – indiana, su un presunto “abuso” dell’applicazione degli ammortizzatori sociali.