Tortona resterà ancora Covid Hospital

Tortona – L’ospedale di Tortona resterà Covid ancora per un po’, si stima almeno un mese e mezzo. Sarà l’unica struttura in tutta la provincia, lasciando gli altri ospedali a disposizione delle varie patologie e garantendo così a tutti di poter operare in sicurezza.

Questo fino a quando, ovviamente, la situazione coronavirus non sarà arrivata ad un livello tale che l’ospedale tortonese potrà cominciare a essere trasformato e portato alla normalità con Pronto soccorso, Chirurgia, Ortopedia, Medicina, la tanto attesa Fisiatria e magari, un giorno, il ritorno di alcune realtà, come la Cardiologia, che erano ridotte ad ambulatorio.

Giuseppe Guerra, che ha tirato le fila del lavoro degli ultimi due mesi in cui l’ospedale ha subito una radicale trasformazione, martedì ha terminato il mandato di commissario ad acta, prima per Tortona-Novi e poi di tutti e cinque gli ospedali alessandrini. Nelle ultime settimane, insieme al commissario dell’Asl Al, Valter Galante, aveva progettato la Fase 2 dell’emergenza ospedaliera.

Guerra aveva un mandato da parte della Regione che ha cercato di ottemperare nel più breve tempo possibile, reclutando personale dal territorio, sia medici sia e infermieri.

Per quanto concerne la situazione attuale dell’ospedale tortonese, Guerra ha spiegato che i pazienti covid si distribuiscono su 5 reparti per circa 120 posti letto.

“Aabbiamo riaperto un po’ di attività rivolte all’esterno: dal centro trasfusionale, al Day Hospital oncologico, alle cure palliative; iniziamo adesso dei lavori sulla Radiologia per riaprirla al pubblico esterno e a breve tornerà in ospedale la sala prelievi. I percorsi li abbiamo individuati, si tratta di capire se resta un ospedale Covid nel medio tempo o se riapre alla normalità, con i suoi reparti, la Fisiatria attesa da tempo e magari ottenendo qualcosa in più, che sarebbe meritato” ha spiegato il commissario.

Un intervento importante sarà quello da effettuare sugli impianti di aerazione dei reparti che possono fungere da veicoli di diffusione del coronavirus.

Secondo quanto spiegato da Guerra “quello che c’è in sala operatoria o in Rianimazione è un impianto di aerazione che protegge da tutto perché i sistemi di ventilazione godono di filtri assoluti. Questo non esiste, invece, nei sistemi di condizionamento dei singoli reparti e quindi la massima attenzione dovrà essere dedicata nel prossimo periodo non soltanto alla sanificazione dei locali, una volta che finisce l’epidemia Covid, ma anche a pulire le canaline di aerazione”.