Tre medici indagati per gli anziani morti nella casa di riposo di Vercelli

Vercelli – Tre medici sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura di Vercelli per i fatti della casa di riposo di piazza Mazzini.

La magistratura inquirente si sta concentrando sui fatti del 19 marzo quando l’ospedale Sant’Andrea avrebbe negato il ricovero a cinque pazienti della struttura che versavano in gravi condizioni. Gli indagati sono: il medico del 118 di Novara che era di turno alla centrale operativa e che ha ricevuto la telefonata di allarme. E poi: il primario del Pronto soccorso di Vercelli e un medico del reparto di Rianimazione che non è il primario. L’ipotesi di reato è omicidio colposo.

I fatti risalgono al 12 marzo quando un paziente diabetico era stato accompagnato all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli per la dialisi. Durante il ciclo la temperatura interna dell’uomo era iniziata a salire. Il personale sanitario si era insospettito e aveva deciso quindi di eseguire un tampone ed effettuare un esame radiologico, due test cruciali per chi rientra nei parametri dell’Oms di caso sospetto di Coronavirus. Terminata la dialisi, l’anziano era stato rimandato in piazza Mazzini dove si erano attivati i protocolli di sicurezza. L’uomo, che aveva un buon quadro clinico, era stato posizionato in una stanza isolata dove entrava ed usciva il personale, solo per poche volte al giorno, per accudirlo.

Il 14 marzo era arrivato l’esito del tampone: positivo al Coronavirus.

La sera di giovedì 19 marzo, durante il giro serale del personale sanitario, era suonato l’allarme in piazza Mazzini: alcuni pazienti avevano febbre e saturazione bassa. Era stato quindi dato l’allarme al 118 ed era intervenuta un’ambulanza medicalizzata. Nel corso dell’intervento il dottore aveva constatato, appunto, la presenza di diversi ospiti con sintomi tipici da Coronavirus. Cinque di questi erano in codice rosso, il più grave nella scala delle emergenze. Il medico aveva segnalato subito alla centrale 118 la necessità di un ricovero immediato in ospedale. La centrale aveva contattato quindi il Sant’Andrea che aveva fatto sapere: “In questo momento c’è un solo posto libero”. A quanto appreso, nel corso del colloquio telefonico era emersa anche la non disponibilità del letto perché sarebbe stato riferito al medico, intervenuto in casa di riposo, che era “meglio lasciarlo a un paziente più giovane”.

A quel punto era stata subito allertata la Protezione civile che aveva portato le bombole di ossigeno in piazza Mazzini. Nell’arco della settimana successiva quei cinque pazienti moriranno tutti.

La Procura di Vercelli ha iscritto nel registro degli indagati tre medici. A due di loro la notifica è stata consegnata stamane mentre un terzo l’ha ricevuta dal suo legale di fiducia.

Nelle scorse ore, inoltre, la Procura ha eseguito un’ulteriore perquisizione. I dottori indagati sono: il medico del 118 di turno alla centrale operativa che ha ricevuto la telefonata di allarme e che avrebbe dovuto gestire l’emergenza; il primario del Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea e un medico del reparto di Rianimazione, che non è il primario.

Si dovrà appurare, da parte della magistratura, se, in quelle ore, il Pronto soccorso e la Rianimazione potevano ricoverare gli ospiti della casa di riposo oppure se non c’era disponibilità di posti letto.