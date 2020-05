Botte e insulti alla compagna: giovane astigiano condannato a sei anni

Asti – Sei anni e otto mesi di reclusione per plurime condotte violente, ingiuriose, percosse, lesioni, insulti, minacce, atteggiamenti aggressivi e ossessivi, maltrattamenti.

È la pesante condanna inflitta in settimana, al termine di un processo con rito abbreviato, ad un ventiduenne astigiano che per più di un anno ha fatto passare un vero e proprio inferno alla sua compagna con botte, insulti, aggressioni.

Alla fine lei, lo scorso novembre, non ce l’ha più fatta e si è recata in questura, ad Asti, per dire basta.

Un gesto coraggioso, la giovane donna ha avuto la forza di denunciare ed è stata fortunata perché in questura ad Asti è stata accolta da poliziotti competenti che hanno saputo sciogliere la sue sofferenze e indirizzarla verso nuovi percorsi.

“Abbiamo restituito alla ragazza futuro, libertà, fiducia nelle istituzioni. Il suo grazie emozionato sia di auspicio a tutte le vittime. In qualsiasi momento si sentiranno di varcare la soglia della Questura di Asti e di dirci: «Ho cose da raccontarvi» troveranno accoglienza” è stato spiegato in questura.