Denunciate per ricettazione ladre d’appartamento che avevano colpito anche a Canelli

Canelli – Con l’accusa di ricettazione sono state denunciate Vera Nikolic, 36 anni, Kristina Dordevic, quasi 27 anni, Sabrina Brambilla, 31 anni e Valentina Jovanovic 27 anni, arrestate lo scorso novembre dai Carabinieri di Canelli.

Le quattro, in poco tempo, avevano accumulato una refurtiva pari a centomila euro, in parte trovata sull’auto che hanno usato, una Fiat Panda azzurra, e in parte durante le perquisizioni nelle loro abitazioni.

Le quattro rubavano Rolex, borse griffate profumi di valore. Tutti prodotti di lusso facili da rivendere. Ora più di 20 mila euro di refurtiva è tornata ai legittimi proprietari. A restituirla i carabinieri di Canelli guidati dal capitano Alessandro Caprio.

Tutto era partito dopo una denuncia per furto a Canelli. Le quattro, dopo aver parcheggiato nella zona del centro del paese, erano salite all’ultimo piano di un palazzo. Con cacciavite e scalpellino avevano forzato la porta d’ingresso, e in pochi minuti erano di nuovo sull’auto, pronte ad andarsene. Tornate a casa in Lombardia, nel Varesotto, erano certe di averla fatta franca ma pochi giorni dopo i carabinieri di Canelli avevano bussato alla loro porta.

Tutta la refurtiva recuperata dai militari, 160 pezzi compresi quattro Rolex vintage per un valore totale di circa 100 mila euro, è stata catalogata.

Finite le indagini i militari hanno iniziato a contattare tutti coloro che avevano denunciato furti. Le vittime sono arrivate a Canelli da tutto il Basso Piemonte. Ad oggi 20.000 euro di refurtiva è tornata ai legittimi proprietari.