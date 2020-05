Fase 2: ecco cosa si potrà fare da lunedì 18 maggio

Roma – Col decreto approvato ieri l’Italia entrerà in piena Fase 2. Via alcune restrizioni, anche se permarrà il distanziamento personale. Ecco cosa cambia da lunedì 18 maggio 2020 (dopodomani).

Spostamenti All’interno del territorio della propria regione di residenza ci si potrà muovere liberamente, senza bisogno di autocertificazione. Sarà possibile lasciare il territorio comunale, raggiungere spiagge e seconde case. Lo spostamento tra regioni, invece, sarà limitato a comprovate esigenze di lavori, di assoluta urgenza e per motivi di salute, o per il rientro nella propria residenza. Le ragioni dovranno essere attestate dall’apposita autocertificazione.

Ristoranti Stop a buffet e lista prenotazioni per 14 giorni. Distanza tra i clienti ridotta a un metro e nei locali al chiuso obbligo di mascherina quando ci si alza dal tavolo. Consumazione al banco consentita solo se può essere garantita la distanza di un metro e mezzo.

Spiaggia Distanza di un metro fra le persone, su spiagge libere e lidi. Stop a giochi di gruppo, sì a racchettoni, surf e nuoto. Per gli sport di squadra sarà necessario “rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti”.

Parrucchieri e centri estetici Nei centri estetici e saloni di bellezza l’accesso sarà consentito solo su prenotazione per un periodo di 14 giorni, e potrà essere misurata la temperatura corporea, vietando l’ingresso a chi presenta uno stato febbrile con temperatura maggiore a 37,5°. Liminate le riviste e il materiale informativo, dovrà essere garantito un metro di separazione tra le singole postazioni di lavoro.

Alberghi e strutture ricettive – Percorsi differenziati all’interno delle strutture con particolare attenzione per le aree comuni, dove bisognerà garantire il rispetto di un metro e mezzo di distanza tra le persone.

Sono previste sanzioni da 400 a 3.000 euro per chi viola o aggira le regole, come si legge in una nota di Palazzo Chigi emessa dopo il consiglio dei ministri: “Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo”.

Nei casi in cui la violazione sia commessa all’interno di un esercizio commerciale o di un impresa, è prevista la sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni.