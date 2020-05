Il Re di Giordania minaccia Israele di guerra

Fonte: New Front, traduzione e nota: Luciano Lago – L’annessione di una parte della Valle del Giordano a Israele avrà conseguenze pericolose. Questo avvertimento è stato emesso dal re di Giordania Abdullah II.

“Se Israele vorrà annettersi parte della Cisgiordania a luglio – ha dichiarato il monarca giordano -, questo porterà a un grave scontro con il regno hascemita. Non voglio avanzare minacce e rafforzare i disaccordi, ma stiamo studiando tutte le opzioni per una risposta. Concordiamo con molti paesi in Europa e con la comunità internazionale che la legge della forza non dovrebbe essere applicata in Medio Oriente”.

Come ha sottolineato Abdullah II, il crollo dell’Autorità nazionale palestinese a Ramallah “porterà all’anarchia e alla crescita dell’estremismo in tutta la regione”. Secondo lui, l’insediamento del conflitto arabo-israeliano sulla base della coesistenza di due stati (Israele e Palestina) rimane “l’unico modo che ci permetterà di andare avanti”.

Nota: la volontà di prevaricazione di Israele nell’annettersi unilateralmente la Cisgiordania potrà essere la scintilla che farà ulteriormente deflagrare la situazione del difficile equilibrio del Medio Oriente. Israele si sente forte perchè pienamente appoggiata nelle sue rivendicazioni dall’Amministrazione Trump degli USA che ha lasciato campo libero a Israele e questo rende la situazione incandescente.

Il Re di Giordania è il custode dei luoghi santi di Gerusalemme e della Palestina e questa funzione gli fa ricordare i suoi obblighi rispetto alle comunità islamiche, nonostante la sua subordinazione alle politiche di Washington.

Su tutto pesa il fanatismo dei gruppi millenaristi evangelici e ultra sionisti negli USA che sospingono ed appoggiano ogni rivendicazione di Israele a spese delle popolazioni palestinesi ed arabe. I rappresentanti di questi gruppi sono nell’amministrazione Trump e si chiamano Mike Pompeo e Mike Pence, rispettivamente segretario di Stato e vicepresidente USA. Questo è il fattore fuori controllo che influenza negativamente la situazione.