Ovada – È stato nominato il nuovo commissario all’Ipab Lercaro di Ovada. Si tratta Ivana Nervi che subentra al dimissionario Gianluigi Sfondrini.

La Nervi è titolare dello studio legale Buffa-Nervi di Ovada e il suo nome è stato scelto fra coloro che avevano risposto all’avviso pubblicato dal Comune, scaduto il 30 aprile.

Il dimissionario, per motivi di salute, Sfondrini era arrivato al Lercaro nel novembre del 2018, con il compito di rimettere in sesto i conti dell’ente. Poi è arrivato il coronavirus a mettere ancora più nei guai la struttura.

Lunedì il neo commissario ascolterà le relazioni dei dirigenti sanitari e contabili di Lercaro dopo essersi già confrontata con il suo predecessore.

Ivana Nervi sarà commissario per un anno, incarico prorogabile.

“Il nome di Ivana Nervi è una scelta condivisa da noi poiché non è legata al Pd e viene dalla società civile. Il precedessore aveva avviato un’azione di risanamento rivedendo il contratto con la cooperativa ma ora il decesso di circa40 ospiti su 85 cambia del tutto lo scenario” ha affermato il consigliere comunale della Lega Piersandro Cassulo.

Pare, però, che Ivana Nervi non sia stata la prima scelta del Comune di Ovada che aveva caldeggiato il nome di Emanuele Rava, già presidente dimissionario dell’Ipab, non condiviso dal centrodestra.