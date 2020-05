Spacciava eroina vicino alla casetta dell’acqua a Isola d’Asti: denunciato. Segnalato un cliente

Isola d’Asti – Con la sua bicicletta arrivava alla casetta dell’acqua di Isola d’Asti, ma senza bottiglie da riempire ed incontrandosi regolarmente con numerosi soggetti che transitavano di lì a bordo della propria autovettura.

Metodico e puntuale, insomma, e la cosa non è sfuggita ai Carabinieri di Costigliole d’Asti, impegnati nell’attività di controllo del territorio.

Grazie anche alle segnalazioni ricevute da alcuni abitanti del luogo, i militari hanno quindi deciso di predisporre una mirata attività di osservazione e alla fine, assieme ai colleghi di Canelli, hanno agito, bloccando l’uomo che aveva appena ceduto tre dosi di eroina ad un cliente, che si era avvicinato alla casetta dell’acqua a bordo del proprio veicolo. La successiva perquisizione personale e domiciliare eseguita a carico dello spacciatore, C.D., 37 anni e residente nel sud dell’Astigiano, ha consentito di scoprire e sequestrare un’altra dose di eroina, un bilancino elettronico di precisione, vari grammi di sostanza da taglio, alcuni flaconi di metadone e materiale utile per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché segnalato alla Polizia per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Isola d’Asti.

Il cliente, un giovane di Isola d’Asti, è stato invece segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

I due uomini sono stati inoltre sanzionati in ordine alla violazione delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 26.04.2020, non avendo addotto giustificati e comprovati motivi per gli spostamenti effettuati.