Crolla balcone a Mirabello Monferrato, due persone all’ospedale

Mirabello Monferrato – Sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Alessandria un padre e sua figlia, 51 e 27 anni rispettivamente, a causa del crollo, oggi pomeriggio, del balconcino del primo piano dello stabile dove abitavano a Mirabello Monferrato, nel centro del paese. La casa è di proprietà del padre del cinquantunenne.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Casale Monferrato, il 118 e i Carabinieri di Casale guidati dal capitano Christian Tapparo. L’area è stata transennata e messa in sicurezza dai pompieri.

Sono in corso accertamenti per capire il perché del crollo.