Dalla Città di Vercelli: la camerata ducale si prepara a ripartire

Concerti estivi all’aperto con prenotazione on line

L’ultimo concerto della stagione del Viotti Festival, il 21 febbraio 2020 al salone Dugentesco, ha visto una spumeggiante CDJ – Camerata Ducale Junior incantare il pubblico con un affascinante programma di musica romantica, in un clima che era già di inquietudine e incredulità per le prime notizie sull’emergenza sanitaria.

Il lungo periodo di quarantena, iniziato subito dopo il concerto, ha comportato la sospensione delle performance artistiche, ma è anche stato di stimolo per ideare e sperimentare nuovi modi di comunicazione artistica.

La Camerata Ducale, infatti, non è rimasta ferma in queste settimane. Quello della quarantena è stato un periodo prezioso per arricchire i rapporti umani in famiglia e con gli amici, con i colleghi musicisti e naturalmente con l’affezionato pubblico del Festival, con il quale si è rimasti in contatto grazie agli strumenti digitali.

Posta elettronica, canali social e piattaforme per le videochiamate sono stati preziosi per mantenere viva l’attenzione, ma ben più efficace si è dimostrato il contatto personale per via telefonica. Dopo tanti anni, esiste un rapporto speciale con tra la Camerata Ducale e gli abbonati. Cristina Canziani, Direttore del Viotti Festival, ha contattato telefonicamente moltissimi di essi per informarsi sul loro stato d’animo e di salute e per dimostrare la sua vicinanza. Tra i tanti casi commoventi, quello della figlia di un’abbonata, guarita dal virus, alla quale Cristina Canziani e guido Rimonda hanno dedicato un messaggio musicale di auguri.

Ma questo è anche stato un periodo di intensa attività e di grande sforzo progettuale. Ha infatti visto la luce, per Decca Universal, il decimo CD Viotti Violin Concertos di Guido Rimonda e la Camerata Ducale, ennesima tappa della registrazione integrale in 15 CD dei concerti per violino e orchestra di Giovan Battista Viotti.

Inoltre è imminente l’uscita del secondo CD dei concerti di Haydn, per Decca Italia, realizzato in collaborazione con il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia C hiesa. Ed infine Guido Rimonda si è dedicato al progetto discografico Le Violon Noir al cinema, che verrà completato con alcuni brani da registrare nelle prossime settimane.

Ha preso il via anche il progetto di stampa delle partiture dei concerti per violino e orchestra di Viotti, per Curci, in collaborazione con CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica. Un’opera importante e molto attesa, che segna l’inizio della diffusione del patrimonio musicale e della tecnica violinistica inaugurata da Viotti.

Guardando con fiducia al futuro, sono state lanciate due iniziative rivolte ai giovani musicisti.

La prima è la VI edizione del Concorso Ducale.LAb in collaborazione con i Conservatori piemontesi, le cui audizioni dovrebbero svolgersi lunedì 1° giugno 2020, se le disposizioni in vigore lo permetteranno. Una sezione del concorso è dedicata alla Scuola Musicale Vallotti i cui allievi saranno selezionati dai docenti della scuola. Il bando completo e il modulo di domanda online sono disponibili sul sito del Viotti Festival.

In premio: concerti retribuiti, due premi Maria Cerruti Vercellotti da 1.000 euro ciascuno per il miglior solista e il miglior ensemble e il premio del pubblico, una carta Feltrinelli da 500 euro. Il concorso è ad iscrizione gratuita. I concerti premio, secondo tradizione, si svolgeranno all’aperto nel periodo estivo nella magnifica cornice del cortile interno del Museo Leone.

La seconda iniziativa, in parte collegata alla prima, è Chi ben comincia… Si tratta di una competizione musicale fra i vincitori delle precedenti edizioni del Concorso Ducale.LAb, i quali registreranno dei video musicali preceduti da un’introduzione che presenterà non solo i brani, ma soprattutto i solisti stessi e gli inizi della loro carriera musicale. I video verranno pubblicati sui canali social e potranno essere votati dal pubblico. In palio, anche in questo caso, alcuni concerti retribuiti, abbonamenti alla rivista Suonare e splendide maglie Viotti le Tricot realizzate da AlessandroSimoni di Palazzolo, azienda che rappresenta un’autentica eccellenza del territorio.

La speranza di riprendere il Viotti Festival è stata coltivata a lungo, ma purtroppo gli organizzatori hanno dovuto arrendersi all’evidenza e annullare i concerti della seconda parte della stagione. Nessun danno per gli abbonati, però: è infatti possibile riscuotere un voucher per la parte non goduta dei concerti del Festival, con l’opzione di rinunciare a tale diritto come gesto di sostegno all’Associazione Camerata Ducale e ai suoi musicisti. Sul sito del Viotti Festival è disponibile il modulo online di dichiarazione della scelta, da compilare entro il 30 giugno 2020 allegando la copia dell’abbonamento.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se sarà possibile proporre dei concerti all’aperto dando priorità a quelli della Ducale.LAb. Ci saranno sicuramente delle regole da seguire per garantire il distanziamento tra le persone e prevediamo che la prenotazione sarà necessaria.

E la prossima stagione? È già quasi definita e prevederà ospiti di grande prestigio, soprattutto del panorama italiano tenendo conto dei prevedibili limiti alla mobilità fra Paesi diversi. Alcuni nomi: Andrea Lucchesini, Giovanni Sollima e Roberto Prosseda.

La Camerata Ducale sta anche mettendo a punto in questi giorni un prestigioso evento musicale da realizzare appena possibile per la città di Vercelli. Un progetto concreto, del quale non si svelano i dettagli, ma che sarà una bella sorpresa per tutti. E soprattutto, un ideale segno di ripresa e di speranza.

Il Viotti Festival è realizzato dall’Associazione Camerata Ducale di Vercelli ed è sostenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Piemonte, il Comune di Vercelli, la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, la COOP e in collaborazione con importanti media partner.

