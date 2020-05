Governo nel caos, Conte annaspa, decreto approvato solo alle 3:20 di stamane grazie alle truppe cammellate del “Soccorso Rosso”

Accordo raggiunto alle 3.20 dopo il caos in Conferenza Stato-Regioni. Essenziali le mediazioni del ministro Boccia e del presidente Bonaccini

Roma (Da Money.it) – Raggiunto, dopo una notte di fuoco, l’accordo fra Governo e Regioni sulla riapertura delle attività a partire da domani, lunedì 18 maggio. La Conferenza è stata convocata all’una di notte per un confronto urgente col presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro Francesco Boccia.

Secondo quanto denunciato dal governatore ligure Giovanni Toti, il Dpcm che dovrebbe aprire da lunedì la nuova fase del Paese non corrispondeva all’accordo politico raggiunto in precedenza, e ha rischiato di saltare.

In mattinata è arrivata la dichiarazione del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, a tagliare corto su ulteriori polemiche. Vediamo cosa è successo.

Nuovo Dpcm, cosa è successo nel corso della notte

Dopo la conferenza stampa del premier Conte, le Regioni hanno cominciato a scalpitare. Nel Decreto della Presidenza del Consiglio sarebbero spuntate linee guida diverse da quelle concordate in precedenza.

“La verità – hanno detto fonti di Governo all’Adnkronos – è che alcuni governatori hanno paura delle responsabilità e volevano più garanzie”. Il riferimento sarebbe a quelli di centrodestra, in particolare Attilio Fontana (Lombardia), Luca Zaia (Veneto), Giovanni Toti (Liguria) e Jole Santelli (Calabria). Quest’ultima, in mattinata, ha detto a SkyTg24 che “le linee guida dell’Inail erano sostanzialmente inapplicabili, con quelle non avrebbe riaperto nulla in Italia”.

Raggiunto un accordo strappato coi denti

“Ci siamo rimessi a lavorare e abbiamo definito un testo, adottato dalla Conferenza delle Regioni, che metteva delle linee guida comuni, anche per omogeneizzare il territorio, ed è stato un grande risultato”, ha detto Santelli. Adesso i governatori pretendono che le linee guida siano inserite anche nelle premesse e negli allegati del nuovo Dpcm.

Una richiesta portata avanti anche dal presidente Bonaccini, necessaria a evitare contrasti normativi. “Il Governo si è impegnato a richiamare nel testo le linee guida elaborate e proposte dalla Conferenza delle Regioni quale riferimento certo e principale dai cui far discendere i protocolli regionali. Ciò assicurerà, peraltro omogeneità e certezza delle norme in tutto il Paese”.