Parrucchiera “furbetta” smascherata a Valenza da Striscia la Notizia

Valenza – Mentre, in periodo di coronavirus, gli altri parrucchieri erano chiusi, lei invece era aperta con i clienti che entravano dal cortile. È accaduto a Valenza, il negozio in questione è in via Lega Lombarda, angolo via Calvi, in zona centro. Sulla saracinesca del negozio campeggiava un cartello per la ricerca di un’estetista, serviva a prendere appuntamenti per messe in piega, barbe e taglio capelli, e così è scattata la trappola ad opera di Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia”.

Una collega-talpa è andata al negozio. Anche per Staffelli avere un appuntamento è stato facilissimo. Quando però si è qualificato e ha chiesto come mai il negozio fosse attivo si è sentito rispondere dalla coiffeuse che il salone avrebbe riaperto il 1° giugno.

L’intervento del noto tg satirico di Canale 5 è servito tanto che, da ieri, nel negozio non c’era nessuno e sulla saracinesca non c’era più alcun numero di telefono. La polizia municipale sta però facendo accertamenti.

Secondo quanto affermato da altri parrucchieri della zona, tutti sapevano che in quel negozio si lavorava.

“Tutta la categoria è arrabbiata perché a pochi giorni di distanza dal via libera per i nostri negozi non abbiamo ancora avuto indicazioni chiare su come dovremo comportarci. Ho fatto decine di telefonate” ha dichiarato Carlo Santoro, rappresentante valenzano della categoria parrucchieri.

Solo ieri pomeriggio, in effetti, è stato reso noto il decreto del presidente della Regione sulle riaperture.

Molti, infatti, sono i dubbi su come si dovranno comportare i parrucchieri al momento della riapertura: mettere barriere? Fare entrare un cliente per volta? Dare a tutti mascherine? “Io già uso un prodotto sanificante nel negozio, ma ci devono essere indicazioni più precise” ha affermato ancora Santoro.