Suona per strada senza mascherina, la Polizia Municipale lo multa e i passanti fanno una colletta per pagargliela

Novi Ligure – Suonava per strada senza mascherina e autocertificazione. Alla fine è stato multato dalla Polizia Municipale ma la solidarietà dei passanti lo ha aiutato.

Al centro della storia un musicista che in zona centro storico a Novi, via Girardengo, suonava la chitarra chiedendo l’obolo ai passanti.

Gli agenti della polizia municipale lo hanno sanzionato con 280 euro di multa. Non aveva, come detto, né mascherina né autocertificazione e così è scattata la sanzione.

A venire incontro al musicista ambulante sono stati i passanti che hanno contestato civilmente la sanzione e, alla fine, hanno aiutato l’artista di strada raccogliendo oltre duecento euro per pagargli la contravvenzione.

Come, comunque, spiegato dalla Polizia Municipale di Novi, il musicista “è stato sanzionato perché non è possibile in questo periodo d’emergenza girare senza giustificazione e neppure si possono tenere spettacoli itineranti. Indipendentemente dal fatto che i vigili abbiano fatto il loro dovere, occorre sottolineare che per uno che dice ‘lasciatelo stare’, altri chiedono legittimamente il rispetto della legge”.