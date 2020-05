Carrù – I Vigili del fuoco di Mondovì, coadiuvati dai volontari da Dogliani, sono intervenuti a Carrù domenica sera, intorno alle undici, per l’improvviso incendio di una vettura. Le fiamme sono state domate in un meno di un’ora. Tanta apprensione all’interno del condominio, l’auto si trovava nel cortile interno, ma alla fine non si è registrato alcun danno a persone. Sul posto anche i Carabinieri. Dai primi accertamenti pare da escludere l’ipotesi del dolo.