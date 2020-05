BTP Italia 2020, oggi il debutto

Roma (Cristiana Gagliarducci di Money.it) – Oggi, lunedì 18 maggio, al via la prima emissione dell’anno, i cui dettagli e le cui caratteristiche hanno suscitato sin da subito l’interesse dell’intero Paese.

Questo specifico titolo di Stato indicizzato all’inflazione è stato dotato di uno scopo ben preciso: la copertura delle spese, dirette e indirette, legate all’emergenza coronavirus.

Il BTP Italia di maggio 2020 ha immediatamente vantato dettagli e caratteristiche in parte differenti rispetto alle ultime emissioni. Le novità non sono mancate, cosa che ha spinto sin da subito piccoli e grandi investitori a interrogarsi sulla possibilità di comprare:

la scadenza,

la cedola (sia minima che definitiva),

il premio fedeltà,

la tassazione.

Queste sono state soltanto alcune delle caratteristiche più attese del BTP Italia 2020. Pian piano è stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a fare chiarezza sullo strumento, che come da programma farà il suo debutto sul mercato proprio oggi.

Caratteristiche e obiettivi

Stando al programma comunicato e confermato dal MEF, l’emissione del BTP Italia 2020 prenderà il via oggi, lunedì 18 maggio.

Il titolo di Stato indicizzato all’inflazione avrà come anticipato un obiettivo specifico: quello di sostenere la sanità e la ripresa economica finanziando sia il Decreto Cura Italia che il nuovissimo Decreto Rilancio.

La cedola, la scadenza, le novità sul premio fedeltà e le altre caratteristiche del BTP Italia 2020 sono finite inevitabilmente sotto i riflettori.

I giorni dell’emissione: Fase 1 e Fase 2

Come di consueto, anche l’emissione del BTP Italia 2020 avverrà in due tranche separate:

da lunedì 18 a mercoledì 20 maggio: fase 1, dedicata agli investitori individuali e affini (il pubblico retail); giovedì 21 maggio: fase 2, dedicata esclusivamente agli investitori istituzionali.

La cedola del BTP Italia 2020

Il BTP Italia 2020 di maggio ha vantato molte delle stesse caratteristiche delle emissioni precedenti. Il titolo è stato dotato di una cedola minima (all’1,4%) sulla base della quale sarà a breve elaborata una cedola definitiva.

Tra i dettagli trapelati, esso sarà come sempre indicizzato al tasso di inflazione nazionale, e prevedrà altresì un rimborso (semestrale) della rivalutazione del capitale.

La cedola minima del titolo è stata resa nota venerdì 15 maggio, mentre la cedola definitiva sarà comunicata nella mattinata di giovedì 21, poco prima dell’apertura della Fase 2.

Scadenza, premio fedeltà e tassazione

Il premio fedeltà sarà raddoppiato quest’anno (8 per mille) e riguarderà tutti gli investitori che acquisteranno il titolo e lo manterranno fino alla sua naturale scadenza.

E proprio su quest’ultimo fronte sono arrivate le attese specifiche del MEF: il BTP Italia 2020 avrà una scadenza di 5 anni. Dunque il premio fedeltà andrà a coloro che non venderanno fino al 2025.

Il titolo potrà essere acquistato come sempre sia dagli investitori retail che dagli istituzionali. Entrambi, come già accennato, avranno delle giornate dedicate.

Non vi saranno commissioni, come sempre, mentre sul rendimento sarà applicata la tassazione agevolata del 12,5%.

I titoli saranno scambiati sul MOT, il Mercato Obbligazionario Telematico di Borsa Italiana, esattamente come accaduto in occasione delle precedenti emissioni. Il tutto attraverso dealer del calibro di:

Banca IMI S.p.A,

BNP Paribas,

Monte dei Paschi di Siena

Capital Services Banca per le imprese S.p.A,

Unicredit S.p.A.

Le novità del BTP Italia 2020

In considerazione dell’attuale contesto particolarmente difficile e per favorire la partecipazione degli investitori, per il BTP Italia 2020 non è stata prevista la facoltà di chiusura anticipata.

Il retail dunque avrà tre intere giornate (18, 19 e 20 maggio) per sottoscrivere il titolo e rimarrà comunque aperto il canale online (“mediante l’opzione del trading-online attivata sul proprio internet banking”).

Per gli istituzionali, invece, il collocamento potrà prevedere un riparto, in caso di un totale ordini superiore rispetto all’offerta finale stabilita dal MEF.

Le intenzioni del MEF

Quasi tutti i dettagli sul BTP Italia 2020 sono ormai trapelati (si pensi soltanto alla scadenza e al premio fedeltà, oltre che alle tempistiche dell’emissione). Resterà ora da osservare con attenzione la cedola definitiva.

Ma con quale obiettivo il MEF ha scelto di procedere a questa emissione? Le prime intenzioni del Tesoro erano già trapelate nel comunicato di dicembre, che aveva dato l’ok in considerazione di tre elementi:

la necessità di continuare a supportare e proteggere gli investitori retail; la possibilità di reinvestire la liquidità derivante dai due titoli in scadenza (per un tot. di 22,5 miliardi); i risultati del BTP Italia 2019.

L’emissione di maggio 2020 avrà come obiettivo specifico quello di fronteggiare l’emergenza coronavirus. Essa, ha confermato lo stesso MEF: “sarà interamente dedicata a finanziare le spese dei recenti provvedimenti del Governo a supporto del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell’economia nazionale”.

Tutti gli occhi saranno ora puntati sulla giornata di oggi, lunedì 18 maggio. Non è chiaro al momento quali saranno le caratteristiche definitive del BTP Italia 2020, tra cui la cedola.

Ulteriori dettagli e novità in merito trapeleranno soltanto a metà settimana.