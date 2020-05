Coronavirus, riparte l’Outlet di Serravalle tra norme di sicurezza ferree e orario ridotto

Serravalle Scrivia – Stamane le saracinesche si sono alzate anche per l’Outlet di Serravalle Scrivia. Il noto centro commerciale è così lentamente tornato alla normalità, anche se con orari di apertura ridotti che vedranno i negozi aperti dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18.

Tra le vie del centro commerciale saranno presenti adesivi lungo la pavimentazione per agevolare il mantenimento delle distanze sociali, mentre nelle aree comuni sono state installate delle colonnine di gel igienizzante per tutti i visitatori. Restano invece chiusi i ristoranti che potranno accogliere al loro interno solo dal 23 maggio ma mantengono attiva la modalità take away consentito dalla Regione. Gli ingressi ai negozi saranno contingentati in base alla metratura, mentre al loro interno, come da Decreto, saranno presenti dispenser di gel disinfettante, guanti monouso e divisori in plexiglass nella zona cassa.