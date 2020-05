Da Amag Spa: Venerdì 22 maggio in diretta on line la Conferenza per le scuole secondarie “Il Futuro blu. La nuova geografia dell’acqua”

“Di fronte all’emergenza che tutti stiamo affrontando – afferma Paolo Arrobbio, Presidente del Gruppo AMAG – sarebbe sbagliato fermarsi, o arretrare. Poiché oggi le tecnologie lo consentono, il Gruppo AMAG celebrerà la Giornata Mondiale della Biodiversità proponendo alle scuole secondarie della provincia di Alessandria la video conferenza “Il Futuro blu. La nuova geografia dell’acqua”.

L’appuntamento è per venerdì 22 maggio ore 10.30-11.30.

È il modo migliore per guardare avanti con ottimismo, coinvolgendo studenti e insegnanti, e ribadendo l’assoluta centralità della risorsa acqua per il nostro pianeta: anche ora, per combattere un nemico insidioso come il coronavirus, lavandosi le mani più spesso e più a fondo, e applicando con rigore tutte le regole comportamentali e di distanziamento sociale necessarie per poter riprendere gradualmente tutte le attività e tornare alla normalità. Il Gruppo AMAG – che tramite la sua società AMAG Reti Idriche fornisce il servizio idrico a più di 153.000 abitanti – è in grado di dare una risposta in linea con i tempi difficili che stiamo affrontando. Grazie all’abnegazione dei suoi lavoratori, il Gruppo AMAG è in prima linea per garantire questo servizio essenziale”.

Il Presidente di AMAG spiega così la decisione di riproporre, con modalità on line, la Conferenza “Il Futuro blu. La nuova geografia dell’acqua”, inizialmente prevista per venerdì 20 marzo e sospesa per l’emergenza sanitaria.

La Conferenza è organizzata da AMAG Reti Idriche, con il Patrocinio di Città di Alessandria e dell’Ufficio Scolastico di Alessandria, e ha già raccolto oltre trecento adesioni: precisamente 305 studenti e ben 27 insegnanti!

Relatore della conferenza in diretta online sarà Emanuele Bompan, giornalista e geografo, collaboratore del quotidiano La Stampa, specializzato in temi legati all’ambiente e all’economia ‘circolare’.

La disponibilità d’acqua a livello globale sta mutando a causa dell’aumento dei consumi e del cambiamento climatico. Con l’utilizzo di carte geografiche ed infografiche, Emanuele Bompan guiderà gli studenti in un viaggio attraverso la nuova geografia dell’acqua: dal concetto di bene comune e diritto umano agli eterni conflitti per l’oro blu, dall’analisi degli sprechi ai corretti comportamenti per diminuire la nostra impronta idrica.

Cambiano ovviamente le modalità di fruizione: la Conferenza per evidenti ragioni di emergenza non potrà tenersi nell’Aula Magna dell’ITIS “A.Volta” di Alessandria, ma sarà in diretta in rete, sul web.

Il link della piattaforma Zoom per partecipare sarà fornito via mail.

Per iscriversi è sufficiente comunicare a didattica@gruppoAmag .it le seguenti informazioni: nome e cognome del docente, istituto di appartenenza, mail, telefono, classe, numero studenti e docenti che si collegheranno.

“L’acqua è diritto fondamentale di tutti – ricorda Alfonso Conte, Amministratore Unico di AMAG Reti idriche -, ma anche risorsa scarsa, che va gestita, e utilizzata, con sempre maggior attenzione. Il nostro compito, come azienda, è portare l’acqua a casa di tutti, e fare in modo che sia acqua sicura, controllata, di qualità costantemente misurata e verificata nei nostri laboratori. Questo significa investimenti ingenti sulle reti e forte attenzione verso ogni forma di innovazione, per fare fronte ad ogni tipo di criticità, a partire dai periodi di siccità.

L’obiettivo finale è che dai rubinetti delle case esca acqua utilizzabile per tutti gli usi domestici, compreso berla in tavola”.