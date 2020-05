Fase 2: liberi tutti!

Alessandria (Sonia Oliva) – La fase 2 è entrata nel vivo. Anche troppo. Questa foto è stata scattata oggi pomeriggio alle sei in Corso Roma e ci dice che non è chiaro a molti il concetto che “fase 2” non equivale a “tana liberi tutti”. Mascherina e guanti sono presidi da non abbandonare, soprattutto perché, è bene ricordare, che il virus è ancora qui, si muove con noi, tra noi e insieme a noi. Basta poco per far risalire la curva dei contagi, avere carenza di posti in terapia intensiva e trovarsi di nuovo sigillati in casa per qualche nuovo Dpcm (Decreto del presidente del consiglio dei Ministri). Come sostengono i virologi, a ottobre potrebbe arrivare l’ondata di ritorno (come è successo per tutte le pandemie della storia) ma la leggerezza con la quale troppe persone stanno vivendo questa fase 2, la potrebbe anticipare e anche di molto. Un’altra riflessione sorge spontanea guardando questo stralcio di realtà: se è normale vedere così tanta gente a passeggio il sabato pomeriggio o nel periodo di Natale, non lo è di lunedì. Possibile che ad Alessandria ci siano così tante persone che non hanno niente da fare? Possibile che gli studenti abbiano già chiuso i libri e si sentano in vacanza, nonostante che manchino ancora tre settimane alla fine della scuola e che, per decreto, i professori abbiano sempre la facoltà di bocciare.