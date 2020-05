Furto di pc e mixer in una chiesa approfittando del lockdown, tre ragazzi denunciati nell’Astigiano

Castelnuovo Don Bosco – Non avevano fatto i conti con i sacerdoti che, nonostante il “lockdown religioso”, non avrebbero lasciato incustodita la parrocchia, tre ragazzi di Castelnuovo Don Bosco, nell’Astigiano, che avevano forzato una delle porte di accesso della chiesa dei Santi Castelnovesi con l’intenzione di impossessarsi del computer e delle strumentazioni audio utilizzate per celebrare messa nella grande chiesa.

I tre erano già riusciti a prendere il pc e a staccare il mixer audio e alcuni microfoni quando sono stati sorpresi dai sacerdoti che li hanno messi in fuga. Purtroppo con il bottino.

Immediata la denuncia alla locale stazione dei carabinieri che, sentiti anche alcuni abitanti del luogo che avevano visto i ragazzi fuggire dalla chiesa, sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti a ad individuare gli autori che sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al parroco che l’ha rimessa al suo posto proprio in tempo per ricominciare a celebrare messa da oggi.