Rubati nella notte tra domenica e lunedì pc e televisori nuovi all’Istituto Agrario “Penna” di Asti

Asti – Nella notte tra domenica e lunedì, all’Istituto Agrario “Penna” di Asti, in località Viatosto, ignoti hanno rubato pc e nuovi televisori che erano da mettere nelle aule.

Ad accorgersi e a denunciare il furto sono stati gli addetti delle segreteria nel momento in cui hanno aperto i locali per prendere servizio. Le lezioni, per l’emergenza sanitaria, sono infatti sospese ma le scuole sono aperte, anche se con operatività ridotta, ai servizi essenziali che non si possono svolgere in smart working.

Sul furto indaga la Polizia di Asti che si è recata nei locali dell’istituto per eseguire i rilievi e per verificare i filmati delle telecamere di sicurezza.