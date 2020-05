Occhio politici, perché il popolo sta perdendo la pazienza e, per dirla col Monti: “Cor popolo ce se sbatte sempre er grugno”!

Pubblichiamo il video della magistrale interpretazione di Nino Manfredi nella parte di Monsignor Colombo nel film “In nome del Papa Re” diretto da Luigi Magni nel 1969. Siamo a Roma nel 1867 e tre anni dopo, il XX Settembre 1870, i Piemontesi, al comando di moltissimi Liberi Muratori ufficiali di Cavalleria e dei Bersaglieri, avrebbero sfondato Porta Pia entrando nella Città Eterna e decretando la nascita della nostra cara Patria. Dai conservatori papalini i rivoluzionari erano considerati dei farneticanti idealisti, pazzi incoscienti e facinorosi che mai avrebbero potuto raggiungere un qualsiasi risultato. Ma la sufficienza con la quale il Tribunale della Sacra Consulta ha condannato a morte alcuni “Liberi Muratori” ha aggravato la situazione perché, in seguito, nulla sarebbe ormai servito ad arginare la rivolta. Fu proprio in quella circostanza che Monsignor Colombo/Nino Manfredi, in una memorabile interpretazione, ebbe modo di pronunciare la storica frase del Monti: “Cor popolo ce se sbatte sempre er grugno”.

Historia docet.

Attenzione politici che la storia si ripete.

Attenzione.