Oltre quattrocentomila euro di pagamenti ingiustificati: nei guai imprenditore di Bra

Bra – Un imprenditore di 50 anni, O.E., di Bra, è stato accusato di bancarotta distrattiva e aggravata. L’uomo è amministratore e legale rappresentante di una società esercente attività di stampaggio e profilatura di lamiere di metallo, dichiarata fallita dal Tribunale di Asti nel 2016.

La vicenda è ora al centro di un procedimento aperto nel foro astigiano dove nei giorni scorsi, di fronte al Giudice dell’Udienza Preliminare Giorgio Morando, si sarebbe dovuto discutere, l’udienza è stata rinviata a data da destinarsi per il fermo delle attività penali, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal sostituto procuratore Gabriele Fiz.

Secondo le indagini compiute dalla Guardia di Finanza, l’imprenditore braidese avrebbe distratto dal patrimonio dell’azienda una somma di 438.000 euro tramite ingiustificati pagamenti compiuti in favore di un’altra società del gruppo, dazioni relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e di altre fatture emesse in data successiva alla messa in liquidazione della società, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Da qui la richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta distrattiva pluriaggravata da molteplici condotte. Addebiti che la difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Roberto Ponzio, respinge in modo netto.