Chiuderà l’Istituto Santo Spirito di Acqui Terme: come saranno redistribuiti i settanta alunni?

Acqui Terme – È giunta come un fulmine a ciel sereno la decisione del Consiglio Ispettoriale dei Salesiani del Piemonte e della Valle d’Aosta di chiudere l’Istituto Santo Spirito di Acqui Terme. L’attività didattica, da settembre, dunque non ripartirà.

Che fine faranno, a questo punto, i circa settanta bambini iscritti alla scuola elementare paritaria acquese?

Tutto ha inizio venerdì scorso, con la visita di una ispettrice nella storica struttura di corso Cavour, sede di una scuola elementare parificata. Al momento non si conoscono nel dettaglio le motivazioni che hanno provocato questa decisione che, ovviamente, non ha lasciato indifferenti cittadini e istituzioni locali e non solo, tutte pronte a fare quadrato, dal sindaci di Acqui, Lorenzo Lucchini, che ha definito “destabilizzante”, la scelta, all’assessore all’agricoltura, Marco Protopapa, che, attraverso due distinte lettere inviate rispettivamente a suor Elide Degiovanni, Ispettrice Regionale e a madre Yvonne Reungoat, Superiora Generale dell’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, ha formalmente chiesto un ripensamento sulla decisione della chiusura dell’Istituto Santo Spirito di Acqui Terme.

Molto colpito da questa decisione anche Don Giorgio Santi, Parroco della Comunità Pastorale San Guido, secondo il quale “con un colpo di spugna si cancella il Santo Spirito”.