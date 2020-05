Grave ferita al piede per un operaio alla cava Allara in strada Frassineto a Casale

Casale Monferrato – Grave incidente sul lavoro ieri sera nel Casalese, alla cava Allara in strada Frassineto. Un operario di 59 anni, B.C., residente ad Asigliano, mentre faceva manutenzione a uno sgrassatore, per cause in corso di accertamento è stato trascinato con il piede sinistro negli ingranaggi del macchinario, riportando gravi ferite.

Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivati 118, i Carabinieri di Casale Monferrato e i tecnici dello Spresal.

L’uomo è stato trasferito prima all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e poi all’ospedale di Alessandria.