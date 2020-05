Richieste sindacali respinte, all’ex Ilva di Novi da oggi è sciopero a oltranza

Novi Ligure – Nessuna apertura da parte dell’azienda, un futuro sempre più incerto per i dipendenti. L’ex Ilva di Novi vive in un limbo sempre più snervante e nel fine settimana appena trascorso se ne è avuta conferma.

Da stamane i lavoratori incrociano le braccia in attesa di un improbabile segnale di distensione da parte dell’azienda e confidando in un intervento deciso da parte del governo.

I sindacati sono usciti decisamente delusi dall’incontro in videoconferenza, dove ArcelorMittal non ha dimostrato alcuna apertura rispetto all’ultimo tavolo di trattative dello scorso fine settimana, in merito alle sorti dello stabilimento di strada Boscomarengo.

Dunque sarà sciopero a oltranza da parte dei lavoratori.

Duro il faccia a faccia con la delegazione del gruppo franco-indiano guidata dal direttore delle risorse umane Arturo Ferrucci mentre per i sindacati erano presenti Salvatore Pafundi, per la Fim Cisl, Anna Poggio, per la Fiom Cgil, e Alberto Pastorello per Uil Uilm, sostenuti dai rappresentanti delle Rsu.

Confermate le cinque settimane ulteriori di cassa integrazione Cigo, cominciate ieri mattina, coinvolgendo tutti i 666 dipendenti e quindi anche lo stand-by dello stabilimento di strada Boscomarengo.

Sindacati fortemente delusi sia per la mancata presentazione di un piano industriale da parte della ArcelorMittal sia per la respinta dell’integrazione salariale per i dipendenti, in riferimento all’ammortizzatore sociale applicato.

Secondo quanto fatto sapere in un comunicato stampa emesso dalla Fiom, l’azienda non solo non confermerebbe la cassa integrazione ma, al termine delle 5 settimane previste, “ricorrerà alla cassa ordinaria e successivamente a quella straordinaria, smentendo quindi quanto gli stessi dirigenti ArcelorMittal avevano sostenuto prima. Hanno inoltre accampato le solite scuse, sostenendo che i clienti avessero ritirato le ordinazioni. Dicono infatti che non si potrà produrre ma solo spedire ciò che si ha in magazzino.”

Alla luce del fatto che non è stato sottoscritto alcun accordo, dunque, i sindacati promettono battaglia e da oggi, quindi, sarà sciopero.

“Valuteremo anche se fare blocco dei camion per non fare uscire la merce dallo stabilimento, ovviamente avvisando le autorità della mobilitazione e informando gli autisti” ha fatto ancora sapere la Fiom.

Probabile che saranno effettuati picchetti sindacali organizzati a gruppi alternati davanti ai cancelli in strada Boscomarengo.

Si preannuncia dunque una lotta lunga che proseguirà almeno fino a quando, da ArcelorMittal e Governo, non arriveranno segnali positivi e soprattutto la volontà di salvaguardare lavoro e occupazione.

Una cosa è, comunque, certa: a Novi sta, lentamente, sparendo tutto. Quella che era una città, storicamente, simbolo dell’industrializzazione del Basso Piemonte, vi erano, infatti, solo per citare alcuni nomi la Zavaglia, che produceva forme e fustelle per calzature, la Carlevaro e Cattaneo, metalmeccanica, la Catariflex, la Bioindustria, la Vosa oltre, ovviamente, alla Pernigotti e, appunto, all’Ilva.

Insomma una città in cui, storicamente, già a partire dall’800, le industrie l’hanno fatta da padrone, adesso è praticamente morta, o se non lo è poco ci manca.

Quali le cause e a chi attribuire la colpa?