Da Foral: consulenze professionali, del tutto gratuite, con degli esperti del mondo dell’orientamento e della ricerca e selezione del personale

In attesa che tutte le aziende ritornino ad operare a pieno regime e che l’economia riprenda il suo naturale decorso, For.Al non sta alla finestra, anzi, vantando un’agenzia per il lavoro in ciascuna delle sue quattro sedi, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Valenza, offre consulenze professionali, del tutto gratuite, con degli esperti del mondo dell’orientamento e della ricerca e selezione del personale (i case manager).

Occorre infatti non farsi cogliere impreparati e iniziare a costruire con competenza ed efficacia il proprio futuro professionale tenendo presente, ad esempio, che il primo passo per la ricerca di un lavoro è senza ombra di dubbio la stesura di un buon curriculum vitae, in grado di mettere in risalto le competenze dei singoli candidati in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Occorre inoltre essere a conoscenza delle più attuali tecniche di ricerca attiva del lavoro perché mai come oggi ‘cercare lavoro è un lavoro’ e, con le mosse giuste, si può ottenere successo; il case manager insegnerà al candidato come gestire al meglio un colloquio, come redigere una buona lettera di presentazione in accompagnamento al curriculum vitae, fornendo suggerimenti per una strategia di comunicazione tesa a valorizzare al meglio le proprie competenze.

“Predisporre un buon curriculum vitae – afferma Claudia Regalzi (a dx), referente dell’informazione e accoglienza dell’Agenzia per il Lavoro di Alessandria – è il primo passo per intraprendere una ricerca di lavoro attiva ed efficace. Non solo, gli utenti devono essere messi in condizione di conoscere le regole fondamentali per presentare al meglio se stessi tramite il proprio CV. La predisposizione del curriculum vitae è infatti sempre svolta con la partecipazione attiva dell’utente”.

“Le persone che cercano lavoro – afferma Luisa Preziosi (a sx), referente erogazione servizi alla persona dell’Agenzia per il Lavoro di Alessandria – devono modificare convinzioni radicate da anni nella nostra società secondo le quali si è sempre in attesa che qualcuno trovi il lavoro al nostro posto e che, in ogni caso, l’invio massiccio di curriculum vitae a qualunque azienda ci capiti a tiro sia la modalità più efficace per trovare un’occupazione. È necessario invece focalizzarsi sull’obiettivo che si vuole raggiungere, su cosa rappresenta il lavoro all’interno della nostra vita” .

Non mancano certo le opportunità: è sufficiente saperle cogliere. Facciamo un esempio su tutti, che riguarda da vicino i giovani: For.Al è operatore accreditato nell’ambito del program ma Garanzia Giovani rivolto ai “Neet”, termine col quale si indicano giovani che non lavorano, non stanno svolgendo tirocini e non seguono percorsi di formazione o di studio (nemmeno iscrizioni universitarie ‘dormienti’). Pertanto coloro i quali hanno un’età compresa tra i 15 e i 29 anni e rientrano nella categoria Neet, possono iniziare a costruirsi una valigia degli attrezzi per poter essere pronti ad un tirocinio o ad un contratto di lavoro: le agenzie di lavoro sono a loro completa disposizione per ogni chiarimento.

“Ripartire pronti e non ritrovarsi impreparati: questa è la grande sfida che bisogna affrontare in questo momento di emergenza – aggiunge Giusy La Rosa (a dx), referente erogazione servizi alla persona dell’Agenzia per il Lavoro di Casale Monferrato –. È importante che i giovani continuino ad aggiornarsi e a guardarsi intorno per scoprire le opportunità a loro rivolte e saper rispondere prontamente, con dimestichezza e professionalità.”

“La ricerca del lavoro è un processo – afferma Lisa Bertora (a sx), referente erogazione servizi alla persona dell’Agenzia per il Lavoro di Valenza – e mai come ora occorre dedicarvi il tempo necessario per affrontare al meglio ciascuna tappa, senza demotivarsi o scoraggiarsi in nessun momento; grazie ai progetti di politica attiva della regione rivolti a persone disoccupate, possiamo supportare e accompagnare i cittadini in questo complesso percorso”.

“Garanzia Giovani promuove l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro – conclude Antonella Caputo (a dx), referente erogazione servizi alla persona dell’Agenzia per il Lavoro di Novi Ligure – oggi la possibilità di effettuare un tirocinio presso un’azienda diventa uno strumento utile all’azienda stessa e al giovane. Vivere sei mesi all’interno di una realtà lavorativa fornisce al tirocinante la possibilità di promuovere il suo sapere all’interno della struttura e alla sede ospitante di conoscere, formare e ed inserire stabilmente il giovane nella realtà aziendale.”

Per ogni informazione in merito alle attività di consulenza e orientamento finanziate dalla Regione Piemonte e ai servizi erogati dalle Agenzie per il Lavoro For.al è possibile inviare una mail all’indirizzo agenzia.lavoro@foral.org.