La protesta degli infermieri in piazza Castello a Torino: “pochi dispositivi di sicurezza, abbiamo avuto paura”

Torino – Infermieri in prima linea stamane davanti alla sede della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino, i corpi protetti con sacchi dell’immondizia e le mani incatenate, per chiedere il giusto riconoscimento dopo mesi di lavoro nei reparti degli ospedali. “Avevamo mascherine contate, pochi dispositivi di sicurezza, abbiamo avuto paura” raccontano gli operatori sanitari che denunciano le condizioni di lavoro in questi mesi e la mancanza ora di un giusto riconoscimento economico, che era stato promesso dalla Regione e che finora non è arrivato.”

Entro la mattinata dovrebbero essere ricevuti dal presidente Alberto Cirio che ha previsto 37 milioni di euro, da aggiungere ai 18 del governo, per finanziare il bonus in busta paga per gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza coronavirus.

“Ci hanno anche escluso dal tavolo che dovrebbe organizzare il bonus in busta paga per i sanitari perché non abbiamo firmato il contratto nazionale” ha dichiarato Francesco Coppolella, segretario piemontese del Nursind che rappresenta quattromila infermieri.

“Oggi siamo qui per chiedere conto delle vostre promesse – si legge nella lettera letta in piazza mentre i partecipanti al sit in erano sdraiati a terra – questi che vedete alle mie spalle e rappresentano i 40 infermieri morti: hanno perso la loro vita per salvarne altre. I nostri sono stipendi inadeguati, nessun bonus e nessun premio sanerà le nostre perdite ma un segnale di rispetto lo pretendiamo.”