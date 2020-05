È morto il giornalista Claudio Ferretti, figlio del grande Mario

di Andrea Guenna – Era un novese, anche se, come spesso accade a noi cronisti, nella sua città è rimasto poco o punto. Claudio Ferretti, 77 anni, si è spento ieri nella sua villa di Fregene. Giornalista sportivo figlio di un altro giornalista sportivo, il novese Mario Ferretti, tifoso del conterraneo Fausto Coppi, che divenne famoso per la frase “Un uomo solo al comando, il suo nome è Fausto Coppi”. Così Novi saluta per sempre un altro giornalista, dopo Piero Ottone, Victor Ukmar, e molti altri forse meno conosciuti ma non per questo meno importanti. Novi è una città ricca di cronisti, da Romano Pasquale, ad Alberto Masoero, da Gigi Moncalvo a Luca Ubaldeschi, a Mario Franchini, a chi scrive. Una città, Novi, sempre vivace, dove il confronto – anche aspro – non è mai mancato. E Claudio Ferretti era figlio di un cronista di Novi e, pur non abitando nella capitale della Liguria Piemontese, ogni tanto, almeno fino agli anni ottanta del secolo scorso, lo si vedeva in occasione delle feste natalizie, giunto in città per gli auguri a qualche amico o parente. Da molti anni viveva a Fregene. Amava il mare e la pineta della località sul litorale romano. Volto celebre della Rai per oltre 40 anni, in molti lo ricorderanno conduttore del Tg3 di Sandro Curzi o di celebri trasmissioni come “Tutto il calcio minuto per minuto”, “È quasi goal”, “Il processo alla Tappa”. È stato anche autore di molti libri dedicati proprio alla televisione e in particolare alla Rai.