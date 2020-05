Da Regione Piemonte: Freccia Rossa Torino-Reggio Calabria, torna la voglia di investire sul Piemonte

Torino – “Il Piemonte recupera servizi! Siamo soddisfatti per l’introduzione del nuovo Freccia Rossa diretto Torino – Reggio Calabria: rappresenta un bel segnale, la voglia di tornare ad investire su Torino e sul Piemonte da parte di Trenitalia”. Così l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi all’annuncio del nuovo servizio di alta velocità.

“Abbiamo spesso contestato scelte che riducevano i collegamenti ferroviario Nord-Sud – commenta l’Assessore Gabusi – e sostenuto che servisse una linea per rispondere alle richieste di spostamento accumulate negli anni”.

Molto più di un semplice treno. “Con le persone – sottolinea l’Assessore – viaggiano i saperi, le idee, le conoscenze, le competenze: un patrimonio viaggiante che porta sviluppo e crescita ovunque. Questo è riconosciuto da tutti. E ora si intravede una volontà comune su un fronte così importante. Ci auguriamo che questo nuovo collegamento veloce possa segnare un momento di svolta e riportare il Piemonte al centro delle connessioni con l’Italia e l’Europa. Questo treno ci riporta idealmente a quando dal Sud arrivavano a Torino centinaia di migliaia di persone per lavorare e poi tornavano alla terra d’origine per le vacanze: allora ci volevano 24 ore, oggi solo 11 e con tutte le comodità e i servizi di qualità dei Freccia Rossa. L’attivazione del servizio a partire dal 3 giugno è un bel segno di fiducia nella ripresa di una vita quasi ‘normale’. Vogliamo ringraziare Trenitalia per aver tenuto in considerazione le nostre richieste e speriamo che sia di buon auspicio per l’implementazione dei collegamenti di ampio raggio, ma anche per il riavvio dello sviluppo sociale ed economico che da sempre accompagna l’incremento dei trasporti”.