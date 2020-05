‘Ndrangheta in Piemonte: rinviato a giudizio l’ex assessore Roberto Rosso

Torino – È stato rinviato a giudizio Roberto Rosso, ex assessore regionale in Piemonte per Fdi, accusato di scambio elettorale politico-mafioso. Lo ha stabilito il gup Elena Rocci. Il rinvio a giudizio riguarda altri dieci imputati nell’inchiesta Fenice sulla presenza della ‘ndrangheta nel Nord-Ovest.

Il processo è stato fissato il 9 luglio ad Asti. Con ogni probabilità sarà riunito a un altro procedimento, già in corso nella città piemontese, chiamato Carminius.

Rosso era stato arrestato il 20 dicembre scorso con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso.

L’ex assessore era finito in manette assieme ad altre sette persone nell’ambito di un’ inchiesta sulla ‘ndrangheta a Torino condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia: per l’accusa aveva versato ai boss in due tranche un totale di 7.900 euro, a fronte di una promessa di 15.000 euro, per un “pacchetto” di voti utili alla sua rielezione alle regionali del 26 maggio 2019. Le sue dimissioni erano state ufficializzate sia in piazza Castello, sia a Palazzo di Città.

Gli investigatori avevano documentato, anche con immagini, diversi incontri tra Rosso e alcuni presunti boss, tra cui Onofrio Garcea, esponente del clan Bonavota in Liguria.

Il politico vercellese, secondo gli inquirenti, aveva versato in due tranche un totale di 7.900 euro, a fronte di una promessa di 15.000 euro, per un “pacchetto” di voti.

Dalle indagini della Guardia di Finanza sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel Torinese, era emersa “la piena consapevolezza del politico (Rosso, ndr) e dei suoi intermediari circa la intraneità mafiosa dei loro interlocutori” avevano specificato gli stessi finanzieri.

Nel 2012 Rosso, allora parlamentare del Pdl, firmò un’interpellanza parlamentare urgente presentata da Vinicio Peluffo (Pd), con la quale si chiedeva di approfondire i rapporti tra l’allora prefetto di Lodi, Pasquale Antonio Gioffré, e alcuni ‘ndranghetisti coinvolti in inchieste antimafia. Fra questi compariva anche il nome di Onofrio Garcea, proprio il presunto boss con cui, prima delle elezioni, Rosso si era incontrato.