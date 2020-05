Per l’Alessandria la ripresa della serie C “non è auspicabile”, niente allenamenti fino al 28 maggio

Alessandria – L’Alessandria Calcio, almeno fino al 28 maggio, non ha fretta di ripartire. Dunque, al momento, nessuna convocazione in fretta e furia dei calciatori per riprendere l’attività.

Ieri, in una nota sul proprio sito internet, il club grigio ha affermato di aver preso atto delle decisioni del consiglio federale della FIGC circa la ripresa dei campionati e, segnatamente quello di serie C.

L’Alessandria conferma “la posizione espressa nel corso dell’assemblea delle società dell’8 maggio scorso. La Società ribadisce l’oggettiva difficoltà ad attuare tutte le misure logistiche che conseguono a tali decisioni, facendo proprie, in tal senso, le osservazioni già espresse dai medici sociali circa la difficoltà ad attuare i diversi adempimenti sanitari, oltre al rischio per le persone e ai rilevanti costi economici connessi. In attesa delle decisioni del Governo, previste per il 28 maggio, pur mantenendo sospesa ogni attività della prima squadra, almeno fino a quella data, la società sta esplorando attraverso i propri medici sociali tutte le procedure e i passaggi utili al controllo delle condizioni di tutti i tesserati coinvolti in un’eventuale ripresa non auspicabile, considerata la situazione sanitaria ma anche quella legata alla competizione sportiva che a questo punto sarebbe decisamente condizionata dopo questo lungo stop.”

D’accordo con l’Alessandria anche altre società: nel girone A, la Pergolettese ha già annunciato che non scenderà più in campo, anche per rispetto ai dirigenti morti di coronavirus, la Pro Vercelli reputa assurda la ripresa delle partite.

Nel gruppo B la Reggiana plaude a una soluzione sul campo e non a tavolino per le promozioni in B, l’Imolese, invece, giudica insostenibili i costi per i tamponi e i controlli medici ai giocatori, alla luce dei mancati pagamenti di sponsorizzazioni da parte di aziende in difficoltà per la pandemia.

In generale, dunque, prevale lo scetticismo anche fra i club del Centro Italia e le difficoltà sono state evidenziate in tandem da dirigenti e medici sociali.