VERGOGNA, SIAMO ALLA CENSURA!

Ormai siamo alla censura. Un noto social ci ha impedito di promuovere l’articolo di cui il link: https://www.alessandriaoggi.info/sito/2020/05/21/colossale-truffa-del-ministero-delleconomia-per-lo-scandalo-invitalia-ministro-gualtieri-si-dimetta-che-e-meglio-per-tutti/ per motivi vaghi ed assurdi come si può leggere nello screen shot a lato

di Andrea Guenna – Ormai non mi meraviglio più di niente. Dopo la penosa difesa d’ufficio da parte della maggioranza romana nei confronti di un ministro della giustizia indifendibile come Bonafede che non ha saputo gestire le rivolte nelle carceri di quest’inverno, che sta sfasciando la magistratura, che per il Covid19 (sic!) ha lasciato liberi 376 mafiosi di cui gran parte in carcere per il 41bis, che ha abolito la prescrizione facen do a pezzi la nostra Costituzione; dopo la palese incompetenza della ministra Azzolina alla pubblica istruzione che, con lei è diventata pubblica distruzione; dopo la conclamata insipienza del ministro Di Maio agli esteri, del tutto assente nei tavoli Ue per difendere la nostra Patria dalle ingerenze franco-tedesco-olandesi, ora siamo arrivati al punto che questo governo, avendo l’acqua alla gola, ha iniziato l’opera di censura della libera informazione oscurando siti e vietando la pubblicazione di post sui social. Ieri, per primi, abbiamo pubblicato l’articolo sullo scandalo di Invitalia (ministero dell’economia di Roberto Gualtieri) che ha distribuito soldi a destra e a manca con un bando on line palesemente taroccato, fatto che noi di Alessandria Oggi abbiamo dimostrato in modo incontrovertibile proprio nell’articolo di ieri.

Dopo tutto ciò resta un’amarezza insopportabile per un vecchio liberale come me, prima tessera PLI nel 1978 (42 anni fa), che ha speso la vita a difendere gli ideali di libertà, dignità dell’uomo per cui non siamo tutti uguali ma dobbiamo avere tutti uguali possibilità, che ha scritto centinaia di articoli e qualche libro in cui denuncia la menzogna a costo di essere ipocritamente frainteso, calunniato e contrastato anche violentemente.

La censura? Ma vi rendete conto cari lettori, siamo alla censura!

Ebbene noi liberali, a differenza dei comunisti, abbiamo vinto le rivoluzioni che contano, dalla rivoluzione francese, alla guerra d’indipendenza americana al risorgimento, e se facciamo la rivoluzione la vinciamo anche stavolta. Certo non impugneremo il fucile, ma scriveremo, faremo convegni, divulgheremo il pensiero politico migliore di tutta la storia dell’uomo: il Liberalismo.

Dio non voglia che l’Italia sprofondi nella voragine del sopruso, della viltà, dell’ingiustizia sociale, della menzogna gabellata per verità.

Dobbiamo tenerci stretta una Libertà che stiamo perdendo.

E ritrovare l’orgoglio di essere italiani.