Verso il giudizio immediato per Michele Venturelli, l’orafo che uccise a martellate la maestra di Valenza Ambra Pregnolato

Valenza – Si trova in carcere a Torino ed è in attesa che sia formalizzata la richiesta di giudizio immediato, cui sembra orientata la procura, Michele Venturelli, quarantasei anni, orafo disoccupato che il 24 gennaio con quaranta martellate ha ucciso a Valenza Ambra Pregnolato, 41 anni, maestra alla scuola materna Camurati.

Non voleva perderla: ma è stato omicidio premeditato o d’impeto?

La seconda ipotesi è suffragata dalla ripetitività violenta del gesto compiuto. L’esito dell’autopsia è coerente sia con l’impostazione dell’accusa sostenuta dal procuratore Enrico Cieri e dal sostituto Alessio Rinaldi sia con la confessione di Venturelli.

L’uomo aveva affermato, durante l’interrogatorio nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Alessandria, che gli si era spenta la luce e aveva perso la ragione.

Lui diceva di amarla, Ambra, ma l’ha massacrata con quaranta martellate. Aveva detto di aver avuto una relazione con lei, la donna con la quale contava di trascorrere il resto dell’esistenza. L’uomo, amico di famiglia, ha riferito che lei gli aveva confidato di voler lasciare il marito e lui ci aveva creduto. La ricostruzione è fondata sul suo racconto.

Venturelli, orafo disoccupato, negli ultimi tempi si arrangiava come poteva. Non aveva una macchina, si spostava con una bicicletta un po’scassata, con il cambio che ogni tanto andava fuori posto e bisognava fermarsi a ripararlo dandogli dei colpi con un martello. Lo stesso attrezzo che quel 24 gennaio è servito per uccidere Ambra.

Quel giorno si era fermato a casa della donna, in via Dalla Chiesa a Valenza. Erano le nove di mattina, una chiaccherata prendendo un caffè. Ma poi lei avrebbe detto che non voleva rompere con il marito e lui allora, trovandosi il martello tra le mani mentre rovistava nello zaino per cercare le chiavi della bici, l’ha uccisa colpendola ripetutamente. Poi è andato via, ha buttato il martello ed è andato a distendersi sui binari per farsi passare sopra da un treno, ma, per via di uno scarto del convoglio, è sopravvissuto, seppur con gravi ferite.

Dopo un lungo ricovero ospedaliero, ora è in carcere a Torino. Ha nominato difensore l’avvocato Leonardo Nicotra di Genova. A trovare il corpo insanguinato e senza vita di Ambra Pregnolato era stato il marito al ritorno dal lavoro. Ora, insieme ai famigliari, si costituirà parte civile, con l’avvocato Lucio Parodi.