Covid19 Italia: meno di 700 nuovi casi

Un dato in linea con quello degli ultimi tre giorni. Ai 669 casi totali si aggiungono 119 morti e 2.120 guariti

Agi – Sono 229.327 i casi totali di coronavirus in Italia, con un incremento di 669 rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino del Dipartimento nazionale della Protezione civile. I casi totali comprendono gli attuali positivi (57.752, con un decremento di 1.570 rispetto a ieri), i guariti (sono saliti a 138.840, con un incremento di 2.120 su ieri) e i deceduti (sono 32.735, in crescita di 119).

I ricoverati con sintomi lievi o meno gravi sono ora 8.695, in calo di 262 unità rispetto a ieri, mentre i ricoverati nelle terapie intensive sono scesi a 572 (-23); le persone in isolamento domiciliare sono 48.485, vale a dire 1.285 meno di ieri.

Nel dettaglio per regioni, i casi attualmente positivi sono: