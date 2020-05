Ex Ilva, dopo otto ore di riunione tra sindacati e direzione ArceloMittal disposta a far rientrare parte dei lavoratori

Novi Ligure – È durata circa otto ore, ieri, la trattativa-fiume che ha visto le segreterie provinciali della Fim Cisl, della Fiom Cgil e della Uil Uilm, insieme alla Rsu dello stabilimento, cercare un accordo estremo con la direzione di ArcelorMittal.

Secondo quanto trapelato alla fine del lunghissimo incontro, i lavoratori dell’ex Ilva dovrebbero tornare in produzione tra la prossima settimana e l’inizio di giugno, sia pur in numero limitato e sempre con incognite sul proprio futuro.

A Novi, però, una seppure flebile speranza adesso c’è e sarà probabilmente alimentata con la trattativa in programma lunedì alle 11 al Mise, con le segreterie nazionali dei sindacati dei metalmeccanici, l’azienda e il ministro del Lavoro, Stefano Patuanelli.

Ieri la trattativa è stata lunga, tenuta in videoconferenza con il capo del personale Arturo Ferrucci, collegato dalla sede di Taranto.

Dopo un inizio di confronto teso, i toni si sono ammorbiditi e alla fine si è arrivati al compromesso relativo a un ritorno di almeno un terzo dei 666 dipendenti in stabilimento, per riprendere parzialmente la produzione.

È infatti emerso che alcune commesse restano ancora in piedi e quindi, non sarebbe del tutto vero che i clienti avessero bloccato gli ordini a causa del coronavirus, come ha sostenuto l’azienda quando ha annunciato il ricorso all’ammortizzatore sociale.

A partire dall’inizio di giugno, i lavoratori dovrebbero rientrare a rotazione e sarebbero impiegati con regolarità per soddisfare alcune richieste. In particolare si potrà riprendere in continuità l’attività produttiva dello zincato. La zincatura 3 e il decatreno, a giudizio dell’azienda possono essere riattivate perché il mercato ha dato segnali di ripresa, almeno sul versante dello zincato.

Dunque la dura mobilitazione dei lavoratori, non solo di Novi ma anche di Genova e Taranto, ha indotto l’azienda a tornare parzialmente sui propri passi facendo riaprire il negoziato.

La situazione è però ancora lungi dall’essere risolta. Si dovrà quindi valutare lunedì, alla riunione del Mise, se questo spiraglio di positività sia di buon auspicio o si tratti dell’ennesima posizione di un’azienda che è rimasta sorda per troppo tempo alle richieste dei lavoratori, i quali temono che l’idea Mittal potrebbe non essere quella di ripartire con la produzione normale ma quella di gestire la situazione perdendo meno denaro possibile fino a novembre.