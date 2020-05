Il bando “Impresa Sicura” è una rapina di Stato: vogliamo indietro quei 50 milioni

di Andrea Guenna – Sono più di 6 milioni gli euro rubati da chi ha ottenuto un rimborso dal Bando Impresa Sicura (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2020/05/21/colossale-truffa-del-ministero-delleconomia-per-lo-scandalo-invitalia-ministro-gualtieri-si-dimetta-che-e-meglio-per-tutti/) pur non avendone diritto, per il semplice motivo che la sua azienda non c’è più. Sono andato a vedere ed ho constatato che sono almeno 230 le aziende inattive con partita Iva cessata (il dato è parziale perché stiamo continuando le verifiche) che hanno ottenuto un finanziamento per un totale di circa 6 milioni di euro. Le altre aziende, quelle attive ma pur sempre gestite da furbacchioni, ne hanno incassati in tutto 46. Beffa nella beffa è che tutte queste aziende hanno avuto accesso in graduatoria in forza di una truffa, poiché la prima che ha fatto domanda – come sappiamo – ha risposto al bando nel tempo record di 0,237 millesimi di secondo e l’ultima – la n. 3150 – in un secondo e 46 centesimi. Tutto ciò è umanamente impossibile per cui è chiaro come il sole si tratta di una rapina colossale, organizzata molto probabilmente da chi lavora in Invitalia che ha consentito a chi, da fuori, ha potuto entrare con un programma specifico che s’è attivato simultaneamente alla pubblicazione del bando stesso. Alla fine sono stati distribuiti soldi a casaccio, magari con l’aiuto della malavita organizzata che ha realizzato il raggiro grazie a qualche complice nel Ministero dell’Economia. Una vergogna, per cui qualcuno dovrà assolutamente pagare (della serie: finire in collegio).

Andrea Viero (nella foto) presidente di Invitalia, l’agenzia di proprietà del Ministero dell’Economia e Finanze (leggi Roberto Gualtieri che è ministro dell’economia essendo laureato in storia) ci deve delle risposte.

Vogliamo indietro quei soldi.